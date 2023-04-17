الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: دفع العمل بالمشروعات الخدمية والطرق بالعبور الجديدة

الإسكان
الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم دفع العمل بالمشروعات الخدمية ومشروعات الطرق الجارية بمدينة العبور الجديدة، تزامناً مع قرب الانتهاء من تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها بالمدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للعيش بالمدينة، وبهدف توفير فرص العمل.

وفي ذات السياق، أشار المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه تم استكمال إجراءات نقل الأصول وتسليم ملعب خماسي بحي الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحة ١٨٠٠ متر، ويتكون من (غرفة تغيير ملابس - غرفة حارس - مكتب إشراف - ملعب نجيلة..)، موجهاً بضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكني المدينة، وذلك في إطار الدور التنموي الذي ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير جميع الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد على، أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية لاستلام المركز الطبى بمنطقة الياقوت بالحي الـ١٤ تمهيداً للتشغيل وذلك لخدمة قاطني الحى ولدعم المنظومة الصحية، مضيفاً أن المشروع يتكون من دور أرضى ودورين على مساحة ١٦٠٠متر، ويشتمل على ( عيادات - صيدلية - سكن أطباء وتمريض - غرفة أشعة - معمل تحاليل..)، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة ١٠٠٪،؜ وذلك ضمن عدد ٤ مراكز طبية بالحى الـ١٤ سيتم الانتهاء منها قريبا.

ووجه المهندس أحمد على، بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية و الفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، و كذلك الطريق الدائري الأوسطى، حفاظاً على سيولة الحركة المرورية ولتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل مدينة العبور الجديدة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بعدة طرق رئيسية بالمدينة، ومنها طريق R9 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي والحى الـ١٤ بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد على، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة للمشروعات الخدمية داخل المدينة، حيث يجري استكمال أعمال التجهيزات بمخبز حي الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وبه دور أرضى على مساحة ٦٠٠ متر لخدمة قاطني المدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الزراعة بميدان مدخل المدينة من الطريق الأوسطى للحى الـ١٥-١٦، والذي يضم ٦٣٨ عمارة بإجمالي ١٥٣١٢ وحدة سكنية، وذلك فى إطار تطوير العديد من الميادين على مستوى المدينة لتحسين الصورة البصرية بها ورفع كفاءتها.

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