الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار وزير الزراعة: رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الوزارة خلال الأعياد

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

أكد المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة خلال فترة الأعياد.. مشيرا إلى أنه تم إلغاء الإجازات بقطاعات الوزارة الخدمية، واستمرار العمل بها خلال الإجازة لخدمة المواطنين.

وقال إبراهيم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة خلال فترات الإجازات، وخاصة فيما يتعلق بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات تتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة لحل أي مشكلات، كما يتم التنسيق بالتناوب مع مهندسي حماية الأراضي لضمان المرور الدائم على الأحواض ومتابعة منع التعديات وحماية الأراضي.

ولفت مستشار وزير الزراعة إلى استمرار العمل بالمعامل التابعة لوزارة الزراعة "صحة الحيوان والمبيدات والعفن البني"، وكذلك إدارات الحجر الزراعي، وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع الاستراتيجية.

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