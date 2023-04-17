"التعليم": الامتحان الإلكترونى هو الأصلي.. واللجوء لـ الورقى في الضرورة القصوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلي للطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى خطاب رسمى لها معمم على جميع المديريات التعليمية على مستوى المحافظات: يتم التنبيه على أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وقالت إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًّا، وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85%، و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيًا، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا.

وأضافت الوزارة خلال التفاصيل المعلنة عن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوى : الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.