الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم": الامتحان الإلكترونى هو الأصلي.. واللجوء لـ الورقى في الضرورة القصوى

امتحانات
امتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلي للطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى خطاب رسمى لها معمم على جميع المديريات التعليمية على مستوى المحافظات: يتم التنبيه  على أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وقالت إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًّا، وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85%، و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيًا، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا.

وأضافت الوزارة خلال التفاصيل المعلنة عن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوى : الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

إجراءات القانونية الأول والثاني الثانوي الامتحان الإلكتروني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازي الصفين الأول والثاني الثانوي الثاني الثانوي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من كوبرى على ترعة المحمودية

ضبط 23 بندقية فى حملة أمنية بأسيوط

حال تعذّر الرؤية البصرية.. هل تكفى الحسابات الفلكية لحسم مصير هلال العيد؟

للأول والثانى الثانوى.. كيفية تهيئة وتجهيز التابلت المدرسى استعدادًا للاختبارات

سقوط 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو "حشيش" و"هيروين" بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟