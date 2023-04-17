وكيل "صحة مطروح" يتابع استعدادات مستشفى العام والأطفال لتنفيذ خطة الطوارئ خلال فترة الأعياد

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مكثفة على مستشفيات "مطروح العام، والأطفال التخصصي" لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة استعداد المستشفيات لتنفيذ خطة الطوارئ.

وتفقد وكيل صحة مطروح الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى مطروح العام، حيث تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأمصال واللقاحات المختلفة، وفصائل الدم ومشتقاته، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وعدم وجود نقص في الأصناف المختلفة بصيدلية الطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية.

كما تفقد وكيل صحة مطروح معمل المستشفى، موجهاً بتجميع الأجهزة الطبية غير المستغلة بالمعمل، وتصنيفها وفحصها ودراسة الاستفادة منها بمختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية.

ووجه وكيل صحة مطروح، بمضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بقسم الاستقبال والطوارئ، خاصة خلال فترة الاحتفالات القادمة، وتعميم ذلك علي جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

واطمأن وكيل صحة مطروح، على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الأطفال حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمعاينة ثلاجة بنك الدم التجميعي، ومعمل المستشفى وأعمال التطوير الجارية بوحدة العناية المركزة الجديدة للأطفال.

وشدد على سرعة إنهاء الإجراءات لتوفير مولد الكهرباء اللازم لتشغيل عناية الأطفال لخدمة المرضي بمحافظة مطروح مشيرا الي أن المديرية قطعت شوطاً كبيرا مع القطاعات المختلفة بالوزارة فى هذا الشأن.

وناظر وكيل صحة مطروح السجلات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة، واستكمال كافة الفحوصات والأشعات اللازمة للمرضى، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم لجميع الأطفال المرضى بالمستشفى.

وخلال التفقد تم وضع خطة لتشغيل عيادة الأسنان بمستشفى الأطفال التخصصي فترة مسائية بعد دعمها بأطباء أسنان بالتنسيق مع إدارة طب الأسنان العلاجى بالمديرية لتخفيف العبء عن الأطفال المرضى على أن يتم البدء فى التشغيل الفعلى لها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

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