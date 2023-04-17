ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 10 قوافل طبية بالمجان اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن إطلاق 10 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ لها، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق: الشيخ يوسف مركز الفتح بمحافظة أسيوط، ووحدة طوسون بمحافظة الإسماعيلية، ووحدة صحية نجع الوحدة مركز الطود بمحافظة الأقصر، وأبوالخاوي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ووحدة صحية دوامة بني عمرو مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ونواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، ومركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبقيرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، والنهضة مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وأم الرخم بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

- أبرز التخصصات التى تضمها القوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.