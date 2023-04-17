"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكمثرى خلال شهر أبريل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى يجب مراعاتها، خلال شهر ابريل، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.

- يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري او التعطيش والري في الصباح الباكر او اخر اليوم

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الاخر من أشجار الفاكهة

- التسميد

- في حالة الأشجار التي تروى بالغمر، بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

- في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري .

- أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد .

- التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر

- برنامج الري

- السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة

- السنة الثانية 32 لتر/ الشجرة

- السنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة

-السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة

- السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة



- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

- برنامج المكافحة

- مقاومة الامراض الفطرية والحشرية و الحيوانية والعنكبوت الاحمر و الاكاروس المبطط

- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة

- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة

- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء

- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200كتر ماء

- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي

- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملوء بقش الارز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء