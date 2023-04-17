الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباحثات الرئيسين السيسى وسلفا كير حول الأوضاع فى السودان تتصدر صحف القاهرة

الرئيس السيسي وسلفا
الرئيس السيسي وسلفا كير

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

 وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس "سلفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.

- الرئيسان وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

وشدد الرئيسان على خطورة الأوضاع الحالية، والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة التهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.

فيما ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أمس، أن السلطات المصرية وموظفي صندوق النقد أجروا مناقشات مثمرة، استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من الصندوق، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد التي انعقدت في واشنطن على مدى الأيام الستة الماضية.

وقالت "هولار"، في بيان، إن المناقشات تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وسوف تستمر المناقشات للوصول إلى بدء مهمة المراجعة الأولى.

وكانت مصر وصندوق النقد قد توصلا إلى اتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا، وحصلت مصر على شريحة أولى من التمويل بقيمة 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي، وتستعد لتلقى شريحة جديدة من التمويل، إلى جانب تمويلات من عدة مؤسسات دولية أخرى منها البنك الدولي، الذي أعلن مؤخرا عن استراتيجية تعاون مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار.

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