وزير البترول: الصحراء الغربية أحد أهم مناطق الإنتاج البترولي في مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى الثالث لمتابعة سير العمل فى تنفيذ خطط تكامل وتحسين كفاءة العمليات بين الشركات ذات معدلات الإنتاج الصغيرة، والذى تم تخصيصه لشركات الإنتاج بمنطقة الصحراء الغربية.

وزير البترول: الصحراء الغربية أحد أهم مناطق الإنتاج البترولى فى مصر

وأكد الملا، أهمية التنسيق بين الشركات من خلال استخدام التسهيلات المتاحة بمنطقة الصحراء الغربية التى تعد أحد أهم مناطق الإنتاج البترولى فى مصر، والعمل بطرق غير تقليدية للتغلب على تحديات التناقص الطبيعى للإنتاج، مؤكداً أن الأسعار الحالية تشجع الشركاء على بذل المزيد من جهود زيادة الإنتاج.

يذكر أن استراتيجية الوزارة لتعظيم العمل والإنتاج تهتم بكافة عناصر المنظومة البترولية لدورها الهام اقتصادياً وخدمياً ، وأن منظومة تعظيم إنتاجية الشركات ذات المعدلات الإنتاجية الصغيرة بمناطق سيناء والصحراوين الشرقية والغربية، تتضمن تشجيع العمل على المزيد من التنسيق وتنظيم إدارة العمل بين الشركات باستغلال ما لدى هذه الشركات من كفاءات فنية وبنى تحتية لزيادة الإنتاج، من خلال عدد من المحاور، على رأسها إدارة الخزانات من خلال تحديد أفضل مواقع حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية والتنموية.