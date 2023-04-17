الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بمركز الداخلة فى الوادى الجديد

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص في حادثين منفصلين بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام. 

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد زير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بمدينة موط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحويل حالة واحدة لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة سعد أحمد محمد، 50 سنة بمدينة موط، والطالب مهاب خالد عبد الغني، 16 سنة والذي تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 5 أشخاص حادثين منفصلين الوادي الجديد سيارات الإسعاف مستشفى الداخلة العام

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