قبل العيد|زحام بمحال بيع حلوى العيد بأسيوط.. والنواعم أشهر المبيعات (صور)

تشهد الأسواق ومحال بيع الحلوى، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لشراء حلوى العيد وسط حالة من نشاط سوق البيع والشراء لمختلف منتجات حلوى العيد من بسكويت وكعك وبيتيفور وغريبة وغيرها من المنتجات، بينما حرص التجار على توفير كافة الأنواع بكميات تتناسب مع معدلات الإقبال على الشراء مع توفير أنواع مختلفة من الحلويات الشرقية والغربية لتناسب جميع الأذواق.

وقال محمد ممدوح مسئول التسويق في أحد محال بيع الحلوي، إننا نبدأ حملات الاستعداد للعيد بداية من شهر رمضان المعظم ولكن يبدأ الاستعداد الفعلي في نصف الشهر حيث يتم بدء تجهيز أنواع الحلويات المختلفة خاصة النواعم بمختلف أنواعها وأشكالها وسط توفير كميات كبيرة منها لتناسب جميع المترددين علي الفروع لشراء متطلبات العيد.

وأوضح محمد ممدوح، أن محال الحلويات تشهد استعدادات مكثفة قبل بدء شهر رمضان المعظم لأن شهر رمضان يعتبر أحد أهم المواسم الكبرى نتيجة الإقبال الكثيف من المواطنين على شراء حلوى رمضان سواء من الكنافة بأنواعها المختلفة وهناك بعض الأنواع الجديدة التي ظهرت مثل مربوحة والمقلوبة وشرقانة وغرقانة وغيرها من الأصناف التي تم استحداثها في مجال الحلويات.

وأضاف محمد ممدوح، أن العميل المصري يقدس حلوى العيد المعتادة مثل الغريبة والكعك والبيتيفور والبسكويت والشكلمة ونحرص دائماً على خروجها بجودة مرتفعة وبشكل يليق بالعميل والمكان وبالأسعار المناسبة خاصة وإن طلبات العيد ثابته وخاصة إننا لم يتم تغيير الأسعار منذ العام الماضي مع الإحتفاظ بنفس الجودة.

بينما يقول ناصر مبارك أحد المواطنين، إن العيد له طابع مختلف لدى جميع المواطنين وحلوى العيد هي منتجات مقدسة في جميع المنازل ولها طابع ورونة مختلف خاصة أيام العيد وعلى الرغم من أنها متوفرة طوال العام إلا أن تناولها أيام العيد بيكون له فرحة وسعادة وطعم مختلف.

وأوضح ناصر، أن المنتجات متوفرة بشكل كبير وسط إقبال كبير من المواطنين بالإضافة إلى جودة المنتجات والتي تدفع المواطنين للإقبال عليها خاصة حلوي العيد من بسكويت وغريبة وبيتيفور والكعك لأنها أغلب المنتجات التي يتم تناولها في العيد.

وأضاف ناصر، أن الأسعار أري أنها معتدلة ومناسبة خاصة وأننا لم نلاحظ ارتفاعا مؤثرا في الأسعار قد يؤثر على الشراء وأعتقد أن هذا يعطي المكان أفضلية في الشراء لعدم مغالاته في الأسعار خاصة وأنه يقدم منتجات بجودة عالية.

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