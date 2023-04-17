عرض فنى لفرقة "فراشات الباليه" على خشبة مسرح 23 يوليو فى ليالى رمضان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، إقامة الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، حيث أقيمت ليلة رمضانية جديدة ضمت عددا من الفقرات المميزة، جاء في مقدمتها عرض فني لفرقة فراشات الباليه.

بدأت فعاليات الليلة الرمضانية بعزف السلام الوطني، فيما أشار الشيخ الحسن حشاد، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية إلى أن السعادة هي أن يستطيع الإنسان وضع أهداف محددة ويعمل على تحقيقها، وقال إن الرحلة نحو تحقيق الهدف هي الباعث على الرضى والسعادة، لافتا إلى أن الأشخاص السعداء هم الأكثر نجاحا من غيرهم، كما قدم "حشاد" عددا من النصائح، منها: أهمية تدوين وكتابة الأهداف، والتخطيط جيدا لها، ومن ثم وضعها في مكان ينظر إليه الشخص كل يوم حتى لا يفقد التركيز اللازم لتحقيقها.

هذا وشهدت الليلة الرمضانية قبل الأخيرة تسابق العديد من المواهب الصغيرة بمحافظة الغربية لتقديم مواهبهم، وذلك في إطار خطة "قصور الثقافة" لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات الغناء والشعر، حيث تألقت المواهب الصغيرة في غناء الأناشيد والابتهالات الدينية.

اختتمت فعاليات الليلة بتقديم باقة من الرقصات والفقرات الاستعراضية، قدمتها فرقة الفراشات للباليه والرقص التعبيري، بقيادة الفنان خالد النموري، منها: يا ورد على فل وياسمين، ومصر جميلة بلون القمح ،رحيل، رمضان كريم، يا محروسة، التنورة، وصندوق الدنيا.

في الوقت نفسه، نظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، في ختام ليالي رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

في قصر ثقافة حسن فتحي عقدت محاضرة بعنوان "الإرهاب عدو الإنسانية" تناول خلالها العادلي حسان تعريف الإرهاب وأسبابه وعلاجه، بجانب أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى خلالها قصيدة بعنوان"ليلة القدر"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وفي الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية العديد من الأغاني منها "أحلف بسماها وبترابها" بقيادة المدرب عماد عبدالكريم.

ونظم قصر ثقافة الأقصر عدة محاضرات الأولى جاءت بعنوان "الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام" أوضح بها الشيخ علي صديق- بإدارة الأوقاف- أن الإسلام دين الإنسانية والرحمة في الإسلام ومكانة السلام فى الإسلام وفضل ليلة القدر والعمل بها، الثانية بعنوان "فضائل العشر الأوخر من شهر رمضان" تناول خلالها الشيخ علاء محمد عربي طه- واعظ بالمنطقة الأزهرية- فضل العشر الآواخر ومكانتها وأفضل الأعمال فى العشر الأواخر، الثالثة بعنوان "صحتنا النفسية فى الصيام" تحدثت بها حياة عبدالرحيم- إخصائي نفسي وباحث إكلينكي- عن الصيام والشهوات وسوء الخلق وأسباب العصبية والغضب أثناء الصيام ونوم الليل، أعقبها عرض إنشاد ديني بعنوان"حبيبي رسول الله". للمنشد الشاعر يحيى بحر، وأمسية شعرية بعنوان"مصر حبيبتي" للشاعر أحمد عراقي، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "رمضانيات" تنفيذ الفنانات التشكيليات بالقصر.