الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان فى جولة للتهنئة بعيد القيامة لكنائس طوائف الأقباط

محافظ أسوان فى جولة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

وسط أجواء من الود والمحبة وتوزيع الألعاب على الأطفال وكروت التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد الاحتفال بعيد القيامة المجيد فى أسوان إقبالاً شعبياً كبيراً بتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

 

رافق اللواء أشرف عطية نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، بجانب المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية، و قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

 

وكان فى استقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس. 

 

وشدد محافظ أسوان على روح المحبة التي تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية بأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطي رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة. 

 

ولفت المحافظ إلى أن مظاهرة الود والتآخي التي عمت أعياد القيامة المجيد في الكنائس و الشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر لم تفرق بين المسلمين والمسيحيين بل كانت مشاركة وطنية واسعة ولم تكن أبداً تقليداً شكلياً بل جوهرياً. 

 

كما أشار عطية إلى أن أسوان تتأصل فيها دائماً روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها و تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء. 

 

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما لمسه من مئات المسلمين بالمحبة والأخوة الصادقة والذين توافدوا لمشاركة إخوانهم الأقباط في احتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ليعكس ذلك قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق. 

 

وأشار إلى أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد ، وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى استقباله الدكتور مدحت فريد ممثل عن مجلس الكنيسة والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وعلى رأسهم اللواء أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم. 

 

هذا فيما قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليك والذى أكد على أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة. 

محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
محافظ أسوان فى جولة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توزيع الهدايا عيد القيامة المجيد المسلمين والمسيحيين التهنئة الكنائس الاقباط الاحتفال بعيد القيامة

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