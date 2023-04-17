الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية: لا خطط لإجلاء مواطنينا فى الخرطوم

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في الخرطوم

أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في بيان رسمي، إنها تواصل مراقبة الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب، حيث يستمر إطلاق النار، مؤكدة أن لا خطط لإجلاء المواطنين الأمريكيين في الوقت الحالي، وحثت السفارة مواطنيها على البقاء في منازلهم.

وأضافت السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، أن بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في الخرطوم وإغلاق المطارات، لا توجد حاليًا خطط لإجلاء المواطنين بتنسيق من الحكومة الأمريكية حاليًا، مشددة على أن فى حالة ضرورة إجلاء المواطنين الأمريكيين سيتم الإعلان عن ذلك على الفور.

ونصحت مواطني الولايات المتحدة بالاتصال بالسفارة إذا كان لديه حالة طوارئ، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الطرق والنوافذ ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المعلومات الحديثة عن الاشتباكات.

السعودية تحذر رعاياها في السودان 

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السعودية، جميع رعاياها المتواجدين في السودان إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى الخرطوم والسلطات المختصة مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة.

بريطانيا تحذر من الوضع في السودان

فيما علق أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، على الأحداث التي يشهدها السودان على مدار اليوم، في أول تعليق رسمي من جانب الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، وفقًا لما نقلته رويترز، إن الوضع في السودان هش للغاية، مشيرًا إلى وجود أطراف قد تكون تعمل ضد إحداث التطور في الأزمة الجارية.

مصر تؤكد على حفظ أمن الجالية 

فيما أكدت وزارة الخارجية، على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان، وذلك في ظل التطورات الجارية هناك.

وقال بيان الخارجية: "نؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان، وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية".

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