"المصريين الأحرار" بالسويس يهنئ الكنائس بعيد القيامة المجيد

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس بزيارة الكنائس والأنبا بموا أسقف الإيبارشية للتهنئة بعيد القيامة وأعياد الربيع.

وتقدم وفد الحزب عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة، وضم الوفد كلًا من الدكتور عادل الشرقاوى، والدكتورعبدالهادى النجار الأمناء المساعدين، وأحمد البرلسى أمين التنظيم، وسماح مهدى أمينة المرأة، و بيشوى القمص أنطونيوس أمين التدريب والتثقيف.

كما شارك الوفد رأفت إدوارد مسؤول إعلام المحافظة، ونرمين أبوالعلا مساعد أمينة المرأة، ومينا راشد مساعد أمين الشباب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وغادة جمال مسؤولة لجنة التنمية المجتمعية، واستير كمال مسئول لجنة الطفولة، ومريم أقلاديوس مسئول لجنة التعليم بأمانة السويس.

ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وقيادات الحزب والمكتب السياسي إلي الأنبا بموا أسقف السويس وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

كما زار كنائس مارجرجس بمدينة الصباح وكنائس الأقباط الكاثوليك واللاتين لتهنئة القمص بشاى إسحاق كاهن كنيسة الراعى الصالح للأقباط الكاثوليك والأب چوزيف وهيب راعى كنيسة اللاتين بالسويس والأب مايكل سليم.

وفي ختام الزيارات تقدمت الأمانة بهدايا إلى رعاة الكنائس، تذكارية بهذه المناسبة المباركة.

كما زار حزب المصريين الأحرار إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس وكنائس المحافظة والقنطرة غرب للتهنئة بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

حيث قاد الجولة بهاء وديع عضو الهيئة العليا، وشاركه محروس فرج عضو هيئة مكتب الحزب القنطرة غرب.

ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام وقيادات الحزب إلي الأنبا ساروفيم مطران الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ الحزب الأرشمندريت جبريل حبيب خلال لقاء بكنيسة مارمينا الروم الأرثوذكس، وسجل معايدة في مطرانية الأقباط الكاثوليك في سجل الزيارة.