زين خيرى شلبى: مفاجأتان أودع بهما جريدة القاهرة

أعلن الكاتب الصحفي زين خيري شلبي، رئيس تحرير جريدة "القاهرة" الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية؛ عن مفاجأتين يودع بهما جريدة القاهرة بعد انتهاء فترة رئاسته للتحرير؛ الأولى صدور العدد المقبل يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري متضمناً ملف خاص عن الـعيـد في مصر من بوابة الفن والثقافة، وبصورة الغلاف مرجيحة العيد من تصوير عبد الرحمن شعبان؛ وهو العدد رقم 50 أثناء رئاسته تحرير جريدة “القاهرة”.

وأضاف"شلبي"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المفاجأة الثانية إتاحة خمسون عددا من جريدة «القاهرة» بصيغة PDF للقراء؛ مشيراً إلى احتجاب جريدة "القاهرة " عن الصدور الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويتضمن العدد الجديد من جريدة «القاهرة» ملف بعنوان العيد في ذاكرة وعيون المبدعين في الأدب والفن وهم في الأدب المبدعون: سمير المنزلاوي، د. سهير المصادفة، فؤاد مرسي، شريف صالح، د. رضوى زكي، محمد علي إبراهيم، صفاء عبد المنعم، أحمد إبراهيم الشريف.

وفي الفن النجمات والنجوم: إلهام شاهين، نيللي كريم، مودي الإمام، حسن الرداد، محمد أمين راضي، وفاء عامر، أحمد وفيق، نجلاء بدر، أحمد سعد، سلوى محمد علي، مي كساب، عمرو محمود ياسين، هبة عبد الغني.

كما نتعرف كيف تمت كتابة العيد في الرواية والأدب الشعبي، برؤية كل من: د. حسين حمودة، د. خالد أبو الليل، د. ناهد راحيل، وأحمد توفيق.

أما العيد على الشاشة: «بريق ساحر في السينما وتأثير قوي في التلفزيون»، فيرصده الناقدان محمود قاسم، ونادر عدلي.بينما يتساءل الناقد الموسيقي محمد عطية: «لماذا توقفت صناعة أغاني العيد؟».كما نجيب عن تساؤل: متى أصبحت السينما خروجة العيد المفضلة للمصريين؟، ولأول مرة منذ سنوات.. 10 أفلام جديدة في العديد نتعرف عليهم في تقرير مفصل: «الأكشن والكوميديا يتنافسان على تورتة إيرادات العيد».

واستمرارا لمتابعة الموسم الرمضاني الحالي من الدراما يكتب الناقد أسامة عبد الفتاح: «رسالة الإمام.. والخيال المختلف». وتكتب إيمان كمال: «الصورة.. الموسيقى.. التمثيل .. أبطال رمضان 2023».وعن مهرجان مالمو للسينما العربية يكتب الناقد أحمد شوقي: «برنامج حافل في مهرجان مالمو للسينما العربية».

وفي صفحة رؤى وبالتزامن مع أعياد الربيع، يكتب هاني عبد العزيز: «سر حرق دمية اللنبي سنويا في بور سعيد». بينما يودع الإذاعي الكبير فهمي عمر شهر رمضان الكريم كاتبا: «والله لسه بدري يا شهر الصيام». فيما يجيب د. شريف بكر عن التساؤل: «ماذا نخسر بموت المثقف؟». ويقدم أحمد سليم عوض مراجعة لكتاب: «دعاء الكروان.. أسطورة عاطفية وموروثات شعبية».

وفي صفحة إبداع، نقرأ القصص القصيرة: «البحث عن يوسف» لسعيد سالم، و«الدوامة» لطارق حنفي، و«قبر الشيخ راشد» لسعيد رافع، و«يوم العيد» لمراد ناجح عزيز، و«التحول» لإبراهيم محمد عامر.

وفي صفحة الفن التشكيلي، تكتب د. فاطمة علي عن معرض دعاء فاخر بجاليري اوبنتو: «المهمشون وأهل الكهف.. كيانات مهجنة في لوحات». ويكتب د. صلاح بيصار: «شبابيك القلل.. همس التشكيل بشاعرية الدانتيلا»، بالإضافة إلى «أجندة القاهرة» التي تضم كافة الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الأسبوع.