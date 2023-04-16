مسلسل "تحت الوصاية" الحلقة 10.. منى زكي تعثر على ابنها ياسين عقب هروبه

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية أحداث شيقة حيث هرب ياسين من والدته منى زكي وحاول الذهاب لأهل أبيه في الإسكندرية وقام بركوب القطار بمفرده، ولكن تم العثور عليه في اللحظات الأخيرة.

قامت منى زكي وبصحبتها أستاذ زكريا بالبحث عنه في محطات القطار وبين الركاب وكانت معهم مها نصار شقيقتها، وحينما وصل الطفل إلى محطة القطار قابل عمه صالح ولكنه لم يتمكن من الذهاب معه إلى البيت.

في اللحظات الأخيرة وجده إبراهيم زوج مها نصار والذي استطاع أن ينقذ الطفل من عمه وأخذه وهرب به وسلمه لوالدته.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية أحداث مثيرة وشيقة حيث هرب ياسين نجل منى زكي عقب مشادة كلامية بينه وبينها، مستقلاً القطار المتجه إلى الإسكندرية قاصدًا أهل والده.

هرب ياسين من منى زكي (حنان) وذهب لأهل والده المتوفى، وحاول زكريا الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح الوصول للقطر الذى استقله ياسين ليلحقه قبل أن يصل لأهل والده.

وتحاول منى زكي أن تستقر فى مهنة الصيد من أجل أولادها والصرف عليهم، وفي محاولاتها الأخيرة قامت منى زكي بفتح محل سمك مع شريكة أخرى لتكون هي بالمجهود والشريكة بالمال.

حيث تدور أحداث الحلقة العاشرة اليوم من مسلسل تحت الوصاية عن رغبة الفنانة منى زكي في شراكة مع سيدة مسنة على محل سمك على أن تكون الشراكة بالمجهود منها أمام الأموال والمكان من هذه السيدة.

وتخطط منى زكي، خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، التي تقوم بدور حنان لأن تجلب الأموال من هذا المحل الذي سيكون محل سمك وتستطيع من خلاله بيع السمك والجمبري التي تصطاده في رحلات المركب في هذا المحل.