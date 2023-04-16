وزارة السياحة تحدد آخر موعد لتسجيل المواطنيين بقرعة الحج السياحي

أعلنت ‫غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬ ‫أن وزارة السياحة والآثار قد وافقت علي‬ى طلب الغرفة بمد فترة إدخال أسماء المواطنين المتقدمين لقرعه الحج السياحي وذلك حرصا من غرفة الشركات والوزراة على مصلحة الشركات‬ ‫السياحية والمصلحة العامة لعموم المواطنين الراغبين في أداء الفريضة‪.‬‬

وأشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات أنه تقرر مد فترة إدخال أسماء المواطنين المتقدمين لخوض قرعة الحج السياحي حتى يوم الخميس ‪ 27‬إبريل ‪2023‬‬ بدلا من الأربعاء 19 ابريل كما كان مقرر بأن آخر موعد لتقديم المواطنيين للقرعة ، لافتة إلى أنه تم الإبقاء على الموعد المحدد لإجراء قرعة الحج السياحي يوم 30 أبريل كما هو دون تعديل‪.‬‬



