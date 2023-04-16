وزارة السياحة تحدد آخر موعد لتسجيل المواطنيين بقرعة الحج السياحي
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن وزارة السياحة والآثار قد وافقت عليى طلب الغرفة بمد فترة إدخال أسماء المواطنين المتقدمين لقرعه الحج السياحي وذلك حرصا من غرفة الشركات والوزراة على مصلحة الشركات السياحية والمصلحة العامة لعموم المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.
وأشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات أنه تقرر مد فترة إدخال أسماء المواطنين المتقدمين لخوض قرعة الحج السياحي حتى يوم الخميس 27إبريل 2023 بدلا من الأربعاء 19 ابريل كما كان مقرر بأن آخر موعد لتقديم المواطنيين للقرعة ، لافتة إلى أنه تم الإبقاء على الموعد المحدد لإجراء قرعة الحج السياحي يوم 30 أبريل كما هو دون تعديل.