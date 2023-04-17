وثائق البنتاجون المسربة: الصين تتفوق على تايوان جويا

كشفت الوثائق السرية الأمريكية المسربة من البنتاجون، أن الإدارة الأمريكية الحالية تحت قيادة الرئيس جو بايدن ترى أن الصين من الممكن أن تحقق تفوقًا جويًا سريعًا على تايوان، مما يثير مخاوف حول عدم جاهزية تايوان.

الصين تحقق تفوقًا جويًا على تايوان

ووفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان، فقد قالت الوثيقة نقلًا عن محللي البنتاجون، أن القوات الجوية الصينية ستجد أنه من الأسهل بكثير تحقيق تفوق جوي مبكر أكثر مما فعلت روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وتكشف الوثائق السرية التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، أن القادة العسكريين التايوانيين يشكون في قدرة دفاعاتهم الجوية على "الكشف بدقة عن إطلاق الصواريخ"، وأن حوالي نصف طائرات الجزيرة فقط قادرة على الاشتباك الفعال مع العدو.

وقالت الوثائق أيضًا، إن تايوان تخشى أن يستغرق نقل طائراتها إلى الملاجئ ما يصل إلى أسبوع، مما يجعلها عرضة للهجمات الصاروخية، وأن استخدام الصين للسفن المدنية لأغراض عسكرية يعيق قدرة المخابرات الأمريكية على التنبؤ بغزو، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها يجب استعادته يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر وسبق، وقام الرئيس الصيني شي جين بينج بتوسيع وتحديث جيش التحرير الشعبي، ويُعتقد أن القوات المسلحة الصينية تبلغ 14 ضعفًا حجم القوات المسلحة التايوانية.

وسبق ووقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان لصحيفة واشنطن بوست، إنها "تحترم الآراء الخارجية بشأن استعدادها العسكري" لكن ردها على التدريبات العسكرية الصينية الأخيرة أظهر أن الضباط "قادرون تمامًا وحازمون وواثقون".

وأجرت تايوان الأسبوع الماضي تدريبات واسعة النطاق للاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن سيناريوهات تشمل هجمات صاروخية وأسلحة كيماوية، بعد أن أجرت الصين أحدث مناوراتها العسكرية حول الجزيرة، على بعد 100 ميل (160 كيلومترًا) من البر الرئيسي الصيني.