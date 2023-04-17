الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات

المهندس على سعد رئيس
المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الإنتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات حيث يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز والعمل بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات. 
 

وأضاف أن الأعمال شملت أيضاً رفع كفاءة أرصفة المشاة أمام العقارات والمشايات داخل المسطحات الخضراء ومناطق الخدمات بعد الإنتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى والمرافق الأخرى من تليفونات ومياه وصرف. 
 

واوضح أنه بالنسبة لباقي مناطق المشروع فقد تم الإنتهاء من أعمال الرصف بالأولى والثالثة والسادسة وإنهاء الهارد سكيب بالرابعة وجاري بالخامسة. 
 

وأكد رئيس الجهاز أن باقي المناطق داخل المشروع يتم العمل بهم تباعاً حسب إنتهاء توصيل الغاز بكل منطقة بهدف الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال.

 

تنفيذ  أعمال الصبة الخرسانية المرحلة الأخيرة العمارات بمشروع “سكن مصر” 

 

وأعلن سعد أنه جار تنفيذ صب أعمال الخرسانة موقع الـ(١١) عمارة بواقع 264 وحدة سكينة بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق. 
 

وأوضح أنه جار تنفيذ أعمال الصبة الخرسانية لسقف الطابق الرابع علوي لأحد عمارات الموقع، موضحاً رئيس الجهاز بأن هذا الموقع يعتبر المرحلة  الأخيرة فقط بالمشروع المتبقي تنفيذها ليكون إجمالي العمارات (105) بإجمالي (2520) وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 106 متر مربع، 130متر مكعب ويقع بمنطقة الواجهة الشرقية بالمدينة.
 

وشدد على طاقم الإشراف بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والإلتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.

الانتهاء رصف الطرق الخرسانة الشروق

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