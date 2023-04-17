الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات جديدة بشأن منصات التعليم الإلكترونى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب أنه على منصات التعليم الإلكتروني أن تلتزم بإلزام كافة المٌدربين والمٌحاضرين وكافة المتعاملين معها بإثبات رقم التسجيل الضريبي في جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل بحسب الأحوال، وذلك طبقا لأحكام المواد 26 و27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة، أنه اعتبارًا من 15 أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى بسرعة الانضمام للمنظومة.

كما طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية)  بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://pos.eta.gov.eg

ولفت مختار توفيق إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف للمساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الالزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.

البطاقة الضريبية الاجراءات الضريبية التعليم الالكتروني إخطارات التسجيل الضريبي

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