أرتيتا يتحدث عن الأخطاء الكبيرة ضد وست هام وركلة جزاء ساكا المهدرة

علق ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على تعادل فريقه أمام وست هام يونايتد بالدوري الانجليزي.

وفرض وست هام تعادلًا إيجابيًا على أرسنال في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسيطرنا على الملعب وسجلنا هدفين جميلين، ولكن بعد ذلك ارتكبنا أخطاء كبيرة أوقفتنا عن مواصلة العمل لتسجيل الهدف الثالث".

وأضاف: "أعتقد أنه كان بإمكاننا الحفاظ على النتيجة، بدى الأمر أنه سهل جدًا وفي اللحظة التي منحناهم الأمل الفرصة استغلوها وفعلوا ما فعلوه بشكل جيد، بدأوا باللعب بشكل مباشر للغاية وكرات طولية وفازوا بالركنيات، لقد تعثرنا في المباراة".

وأكمل: "إذا لم تدافع بالشكل المناسب داخل منطقة جزاءك، مع الهدفين الذين تلقيناهما، بإمكانك فعل أشياء أفضل لفترات طويلة في المباراة، في لحظة كان بإمكاننا جعل النتيجة ثلاثة مقابل واحد بعد 50 دقيقة ، وكانت المباراة بنسبة كبيرة ستنتهي، ثم بعد دقيقتين تلقينا هدف، هذا جزء من كرة القدم، قلقي بعد التقدم بهدفين هو أننا ارتكبنا أحطاء هائلة، ولم نتفهم ما تحتاجه المباراة في تلك اللحظة".

وعن أهمية الأسبوع الأخير في الصراع على لقب الدوري، قال: "ليست لدي فكرة، لم أكن أملك فكرة قبل 7 أسابيع أو 12 عما سيحدث في 3 أسابيع، مهمتي الكبرى هي مواصلة العمل وتدريب الفريق بشكل جيد جدًا، ونلعب في يوم الجمعة بنفس المستوى الذي لعبناهخ اليوم في أول 30، 35 دقيقة ضد فريق قاتل من أجل حياته، أو ضد ليفربول ولكن لفترة أطول وإنهاء المباراة".

وعن خسارة التقدم بهدفين قال: "كنا بحاجة إلى العقلية القاسية في لحظة التقدم بهدفين والتسجيل لقتل الخصم، عندما يكون هناك فريق بإمكانك أن تقتله عليك أن تفعل ذلك، واليوم لم نقم بذلك.. عندما لا تفعل ذلك في الدوري الممتاز في مرحلة ما سيستديرون للهجوم ويكون لديهم بعض الزخم، وعليك أن تدافع بشكل أفضل، على سبيل المثار بالهدف الثاني إذا لم تفز فلن تفوز بالمباراة".

وواصل: "نعم ضغط هذه الفترة في الموسم لعب دورًا في التعادل اليوم، إذا رأيت فريقًا يلعب بهذا التدفق وعند الهدف الثاني، هذا بالتأكيد ليس الضغط وحده، لقد أسأنا ما تتطلبه المباراة في ذلك الوقت".

وعما إذا كانت ركلة جزاء وست هام صحيحة، أجاب: "لم أرى الصورة، الوقت متأخر لذلك الحديث، وأنا لا أريد اختلاق الأعذار".

وأهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء لأرسنال في بداية الشوط الثاني.

وقال أرتيتا عن ذلك: "يجب أن تكون على استعداد لتحمل المسئولية، يجب أن تعرف أن هناك احتمال لإهدارها، ويجب أن تكون قادرًا على الرد بعد ذلك، وإلا فلن تتمكن من تسديد ركلة جزاء فيما بعد، بوكايو مر بذلك اليوم وسيحدث له مرة أخرى".

وأنهى تصريحاته: "بالتأكيد ساكا لاعب كبير لتحمل مسئولية ركلة جزاء في ذلك الوقت، لقد كانت لحظة حاسمة وفاتتنا وهذه هي كرة القدم".