الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يكشف علاقة دلال و"بلال شامة"

محمد رمضان
محمد رمضان

انكشفت العلاقة الخفية بين النجمة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25، والنجم "مجدي بدر" الذي يجسد دور بلال شامة وخطف نجل رمضان منذ سنوات أثناء ولادة مي كساب له في المستشفى وهي تجسد دور الزوجة الأولى.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

واستطاع نعيم عصام السقا والذي يجسد دور ابن خالته، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 الوصول إلى المستشفى التي تم حجز بلال شامة "مجدي بدر" فيها بعد إصابته في حادث سير، وظهر وهو يقول له: "وصلت للمستشفى اللي فيها بلال شامة يا جعفر".

وحين وصل جعفر للمستشفى وسأل على بلال شامة، ضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 أخبرته الممرضة: "المريض دا صحينا الصبح ملقنهوش ولو سمحت لو أنت قريبه إحنا محتاجين نوصله عشان فيه أدوية لازم يأخدها فياريت يرجع المستشفى".

وأضافت: "حتى أنا لسه قايلة الكلام للست اللي ماشية هناك دي"، ليتضح لرمضان أنها دلال زوجته الثانية التي تجسدها إيمان العاصي، ليقف مذهول لا يعرف في ماذا هي متورطة مع بلال شامة حتى تزوره في المستشفى.

وتدور الشكوك حول دلال في الوقت الحالي بتورطها في عدة جرائم منها إجهاض عايدة وخطف نجل مي كساب زوجات محمد رمضان في المسلسل.

جعفر العمدة الحلقة 25.. الشكوك تضيق حول دلال ما السبب؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يصل إلى مستشفى "بلال شامة"

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما تعرض الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

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