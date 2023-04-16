جعفر العمدة الحلقة 25.. الشكوك تضيق حول دلال ما السبب؟

خلال احداث مسلسل جعفر العمدة 25 ، بدأت الشكوك تدور حول الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور دلال الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، بعدما أخطأت أثناء حديثها مع صفصف "هالة صدقي" والدة جعفر.

احداث مسلسل جعفر العمدة 25

وظهرت دلال، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة 25 برفقة زوجاته وصفصف وهم يتحدثن عن عايدة الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان، ويتسائلن لماذا قام الأخير بتطليقها، لترد هالة: "مقاليش السبب بس إنتوا لازم تحملوا بسرعة قبل ما يغير رأيه".

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة 25 ، خطأت دلال وقالت: "أكيد طلقها عشان سقطت"، ليتعجب الجميع من أين علمت دلال بسقوط جنين عايدة، لترتبك وتبرر أنها فهمت ذلك من حديثهما بأنه بالتأكيد طلقها بسبب حملها وسقوط الجنين.

وسبق وهدد رمضان زينة بإنزال الجنين من خلالها أو أن يقوم هو بإجهاضه بطريقته، لتهرب وتسكن في شقة ابنة خالتها وتظهر دلال وهي تقوم بمراقبتها حيث تدور الشكوك حولها في أنها السبب.

وفي مشهد آخر من مسلسل جعفر العمدة 25 ، ظهر جعفر وصفصف وهما يشكان في دلال بأنه لم يخبرها بأن عايدة أجهضت، كما أن وداد زوجة شقيقه سيد أقسمت بأنها لم تقم بضرب عايدة فيما سبق فضاقت الشكوك حولها.

احداث مسلسل جعفر العمدة 25

جعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.