أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يبدأ التقصي خلف "سيف"

بدأ محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة، في أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25، التقصي حول أحمد داش الذي يجسد دور ابنه الذي تم اختطافه منذ 19 عامًا، أثناء ولادة مي كساب الزوجة الأولى له في المستشفى على يد بلال شامة "مجدي بدر".

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

وظهر سيف وجعفر وهما يتناقشان ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25، حتى سأله: "أنت أتولدت إمتى" ليرد سيف: "سنة 2004"، وهو نفس العام الذي ولد فيه ابن جعفر الذي تم اختطافه فيما سبق، وقال رمضان: "غريبة أن خالتك متعرفش بلال شامة رغم أن هو قريبكوا، أنا شاكك فيها".

ليرد سيف: "خالتي نجوى لا دي ست طيبة وغلبانة جدًا ولو تعرفه هتقول ملهاش مصلحة أنها تكدب"، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 ليقول رمضان: "أنا مش عارف أعمل أية بقيت شاكك في كل الناس وفي نفس الوقت بتمنى شكوكي كلها تطلع غلط عشان اللي أنا شاكك فيهم هما أقرب ناس ليا ويعتبروا من أهل بيتي وشكي لو طلع في محلي هتألم جدًا".

وفي وقت سابق سافر جعفر وسيف إلى الإسكندرية للفنانة سلوى عثمان التي تجسد دور خالة سيف وشقيقة الفنانة لبنى ونس التي أعطاها بلال شامة نجل رمضان منذ 19 عامًا، إلا أنها نفت معرفتها ببلال شامة على الإطلاق وأنه ليس قريبهم ما دفع رمضان للشك.

انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.