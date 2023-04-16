الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. عرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة على دى إم سى دراما

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تعرض قناة "دي إم سي" دراما الفضائية الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة، والتي تشهد العديد من الأحداث الهامة والمشوقة.

وتشهد الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة إجهاض عايدة التي تجسد دورها الفنانة زينة لجنينها بعد أن تعدى عليها عدد من النساء لضربها وفي نفس التوقيت الذي ذهب لها "جعفر" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان لمصالحتها بعد أن غادرت المنزل.

موعد عرض الحلقة 25 من "جعفر العمدة" والقنوات الناقلة

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مواعيد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

 

وتعرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة في التوقيتات التالية:

قناة دي إم سي دراما

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب مباشرة.
  •  الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي إم سي العامة

  • البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحًا.

منصة واتش ات الرقمية

  • تعرض الحلقة عبر منصة واتش إت الرقمية الساعة 6.20 مساء.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

  • التردد: 12124
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وسيطر محمد رمضان على قوائم الأعلى مشاهدة في "يوتيوب" بمشاهد مختلفة من حلقات جعفر العمدة، بالإضافة إلى تصدره "الترند" على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يعود نجاح مسلسل جعفر العمدة لعدة عوامل، أبرزها مشاركة كوكبة من النجوم في بطولته بجانب محمد رمضان، وقصته المثيرة والمليئة بالأحداث الشيقة في كل حلقة، بالإضافة إلى الإخراج المتميز لمحمد سامي، وما تحظى به الدراما الاجتماعية الشعبية من اهتمام لقطاع عريض من الجمهور في مصر والوطن العربي.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة "محمد رمضان" ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

والمسلسل إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق.

ويشارك في بطولة جعفرالعمدة بجانب محمد رمضان، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهم: مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، وهالة صدقي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر.

 

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