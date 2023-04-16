الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة 25 من "جعفر العمدة" والقنوات الناقلة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تعرض مساء اليوم الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان على فضائية dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما تعرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

وانتهت الحلقة السابقة على أحداث مشوقة حيث حاولت سيدات مجهولات إجهاض الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الأولى لرمضان، بعدما أعلنت حملها للجميع بعد عودتها من السفر في لبنان برفقة رمضان.

وتدور الشكوك حول كثيرين متهمين بالتورط في محاولة إجهاضها إذ أن الفنانة إيمان العاصي التي تجسّد دور الزوجة الثانية لمحمد رمضان هددت بإنزال ذلك الجنين، وكذلك حين علم رمضان بأمر الحمل قال لها عليها إنزال الجنين أو سيقوم هو بذلك.

وانتهت الحلقة بضرب سيدات مجهولات لزينة في بطنها لإنزال الجنين في وقت وصل فيه رمضان إلى منزلها، ومن المقرر أن تشمل الحلقة 25 اليوم تفسيرًا لما حدث لزوجته زينة.

“جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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