مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يصل إلى مستشفى "بلال شامة"

وصل محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 إلى المستشفى التي تم حجز بلال شامة "مجدي بدر" فيها بعد إصابته في حادث سير، إذ ظهر نعيم "عصام السقا" والذي يجسد دور ابن خالته وهو يقول له: "وصلت للمستشفى اللي فيها بلال شامة يا جعفر".

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

وفي وقت سابق كان محمد رمضان دخل في معركة مع بلال شامة وضربه حتى سقط مغشيًا عليه لمعرفة أين وضع ابنه وهل هو لازال حي أم لا ولم يخبره بشيء سوى أن من خطف ابنه شخص من أهل بيته، وحين حاول معرفة المزيد هرب بلال إلا أن سيارة صدمته ونقل إلى المستشفى، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.

وحين وصل جعفر للمستشفى وسأل على بلال شامة أخبرته الممرضة: "المريض دا صحينا الصبح ملقنهوش ولو سمحت لو أنت قريبة إحنا محتاجين نوصله عشان فيه أدوية لازم يأخذها فياريت يرجع المستشفى".

وكان شوقي "منذر رياحنة" أحد أعداء رمضان في المسلسل وصل إلى بلال شامة في المستشفى في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 وساومه على مبلغ مالي مليون جنيه من أجل أن يخبره بالقصة كلها وعلاقته بجعفر العمدة.

قصة مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.