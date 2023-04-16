الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25 على قناة "الحياة"

حضرة العمدة
حضرة العمدة

تعرض بعد قليل، الحلقة 25، من أحداث مسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، على قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25

ويشهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25 ، العديد من الأحداث المليئة بالإثارة والتشويق، خاصة بعد صدمة «سهير» وتجسدها النجمة دينا، ومعرفتها بخيانة زوجها «أمين» ويجسده الفنان أشرف طلبة، وزواجه من سيده أخرى، ومن ثم واجهته وطلبت منه الاختيار بينهم.

كما ينتظر المتابعون، تطور الأحداث والحكم فى قضية «سامر ضرغام» ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، الجانى والمتهم بقتل «سلمى عتمان» وتجسدها الفنانة الشابة دنيا جمعة، لرفضها الزواج منه، تلك القضية التى هزت قرية تل شبورة وتحولت إلى قضية رأي عام.

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تردد شبكة تليفزيون الحياة

تردد شبكة تلفزيون الحياة هو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

 

أحداث وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الدينى، وغيرها، ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، وأشرف طلبة، ومنير مكرم، وشيرى أشرف، ومحمد مهران، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمى، ولطفى لبيب، وصولا عمر، وعبدالرحمن عزوز، ودنيا جمعة، ودنيا عظيم، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكها ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، والمخرج المنفذ محمد البساوى، ومن إخراج عادل أديب.

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