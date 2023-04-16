الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجآت جديدة بعد قليل.. هل سينجح جوني في أن يكون مجرما؟

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

انتهت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7 ببكاء الكبير بشدة بسبب عدم معرفته لاسم عريس عمته الفنانة سماء إبراهيم التي تجسد شخصية الكبيرة فحت وهي شخصية ظهرت ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير، وهو الأمر الذي جعله يلجأ إلى طبيب الوحدة الصحية الدكتور ربيع الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، ليعالجه نفسيًا من الاكتئاب النفسي الذي أصابه في الصغر.


وحاول جوني شقيق الكبير أن يكون مجرم خطير ليواكب الأحداث الحالية بعدما طلبت منه عمته الكبيرة فحت، أثناء زواجها من المجرم حفني الديب، وهو الأمر الذي أثار رعبه وخوفه.

 

وستعرض الحلقات الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع التي من المقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة 6 15 مساء عبر قناة أون، الحلقة 25، فهل سينجح جوني في أن يصبح مجرم خطير؟ وهل سيقود فضول الكبير إلى معرفة اسم عريس عمته؟ وماذا سيفعل إذا علم أن عريس عمته الكبيرة فحت هو حفني الديب عدوه اللدود؟

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

 

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

 

 

وظهرت الفنانة سماء إبراهيم ضيف شرف مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس ليبدأ الخط الدرامي للشخصية وهي الكبيرة فحت التي ظهرت ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7.

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