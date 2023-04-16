الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة  ،بينما غادر عدد 13 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة  ،  منها السفينة ( SEA STAR 74  ) و التي ترفع علم بالاو ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية  .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18578 طن تشمل :   9584 طن يوريا صب و 372 طن نشارة صب و 3435 طن رمل و 100 طن مولاس و 5087 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41310 طن تشمل :  1624 طن أرز معبأ و 10159 طن ذرة و 12611 طن قمح و 885 طن صويا و 767 طن خشب زان و 6090 طن زيت طعام و 3974 طن حديد و 5200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1488 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 176 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160241 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126326 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2563 طن قمح متجهين إلى  كوم ابو راضى و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4640 شاحنة  حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط.

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