يحكى سيرة الشافعي.. موعد عرض الحلقة الـ25 من "رسالة الإمام"

ينتظر متابعو دراما رمضان، مساء اليوم، أحداثا جديدة في سيرة ومسيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وذلك في المسلسل الرمضاني “رسالة الإمام” الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي.

وحظى المسلسل بردود فعل إيجابية خلال الحلقات التي تمت إذاعتها خلال الأيام الماضية من شهر رمضان الكريم.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25

تشهد الحلقة الـ25، من مسلسل رسالة الإمام، الكثير من الأحداث المثيرة في رحلة الإمام الشافعي إلى مصر، لا سيما بعد إعلان " السرى" والياً على مصر، وكذلك مساواة الإمام الشافعى بين النساء والرجال فى الدروس العلمية التى ينظمها فى المسجد، حيث قال أنه لا فرق بين المرأة والرجل فى طلب العلم .

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل رسالة الإمام، "السرى" وهو يقف أمام أهالى الفسطاط ومصر، حيث يخطب فيه ويعلن نفسه واليا على البلاد، حيث يقول "بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى "واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، يا أهل الفسطاط، اليوم عهد جديد وهذا العهد يتطلب منا أن نتكاتف ونتعاضض، فيد الله مع الجماعة، سنعتصم بحبل الله جمعيا،ولن نتفرق، فالقادم خير بإذن الله، سنشيد ما استطعنا من بنيان، ونبذر الحقول، وسيفيض خير النيل على كل من حاذاه أو جاور مجراه، سيعم الخير على كل أهل مصر، على إختلاف ما يعملون وما يعلمون، سنكون يداً واحدة لنصرة الحق، لصالح البلاد والعباد، بإذن الله الواحد القهار .

ويتعجب أهل مصر لقرار تنصيب "السرى" واليا على مصر، وينظرون إليه بإستهجان، ويقفون جميعاً للاستماع لخطابه وهو على حصانه يجلس وينظر إلى الجميع من فوق صهوة جواده

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25

تلقى أحداث المسلسل تداول عبر كبير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى العادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.