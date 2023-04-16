الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل صاحب صالون حلاقة على يد مزارع بالدقهلية

جثة
جثة

لقى صاحب صالون حلاقة مصرعه، على يد آخر بسبب تجدد خلافات سابقة بينهما فى مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.

 البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من الأهالى بمصرع شاب على يد آخر فى قرية الجديدة التابعة لمدينة المنزلة بالدقهلية.

 وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مقتل صاحب محل حلاقة مقيم قرية الجديدة، على يد مزارع، بسبب خلافات بين الجانى وأحد أقارب المجنى عليه منذ فترة تدخل المجنب عليه على إثرها للدفاع عن أحد اقاربه، وتجدد الخلاف عند مرور المجنى عليه بالدراجة النارية خاصته من أمام قريه الجانى، وقام الجانى باستخدام حجر ورطم المجنى عليه على الرأس، ما تسبب فى نزيف داخلى وكسر بالجمجمة وفارق المجنى عليه الحياة على إثرها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صالون حلاقة خلافات مدينه المنزله محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير البحث الجنائي

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