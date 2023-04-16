مصر في الصحف الدولية| كوارث "كليوباترا نيتفليكس".. وسويسرا تدعم عودة الآثار لمصر

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على المسلسل الوثائقي الذي أعلنت عنه المنصة الرقمية الأمريكبية "نيتفليكس" عن ملكات القارة الإفريقية، وتجسد دور كليوباترا زوجة الفنان الأمريكي ويل سميث وهي إمرأة سمراء، لتثير المنصة الأمريكية غضب المؤرخين وعلماء المصريات حول العالم، لأن أصول كليوباترا يونانية كما أن كافة الصور التي رُسمت للملكة المصرية على جدران المعابد كانت ذات ملامح أوروبية، كما تحدثت الصحف عن قيادة بعض الفنانين في سويسرا مبادرة لإعادة مومياء فرعونية إلى مصر مرة أخرى مع مطالبة الدول الأوروبية بإعادة كافة الآثار المصرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية.

لوحات الفيوم تكشف أسرار مصر القديمة فى معرض "المومياوات الذهبية" بمانشستر

أكد موقع "ذا باست" البريطاني، أن صور مومياء الفيوم في مصر تُعدّ من روائع الرسم القديم، وفي معرض لهذه اللوحات والمومياوات الذهبية في مانشستر، يهدف إلى كشف المزيد عن أسرار روعة حضارة مصر القديمة.

وأفاد الموقع البريطاني، بأن النظر إلى هذه اللوحات بمثابة رحلة عبر الزمن لآلاف السنوات، فتلك اللوحات بألوانها النابضة بالحياة ونظراتها التي لا تُخطئ تحمل أسرار حضارة عظيمة، فهذه اللوحات الخشبية تصور مواطني مصر في العصر الروماني، ما يعني أن الزوار يرون أفرادًا من العصور القديمة بملامح واضحة.. إقرأ المزيد

مومياء فرعونية فى سويسرا تثير قضية إعادة التحف الفنية إلى مصر

سلط موقع "سويس إنفو" السويسري الضوء على الأجواء الفخمة التي صاحبت مكتبة دير سانت جالن وهي واحدة من أقدم وأهم المكتبات التاريخية في العالم، وتضم المومياء من مصر وهي الكاهنة شيب إن إيزيس.

وتابع الموقع، أنه وفقًا للعلماء، فإن شيب أون إيزيس ابنة كاهن توفيت في القرن السابع قبل الميلاد عن عمر يناهز الثلاثين عامًا، والتابوت الذي تتواجد فيها المومياء أجمل ما يمكن أن تتخيله، ولكن هل هذا بالفعل التابوت الأصلي الخاص بها.. إقرأ المزيد

تقرير أمريكى: عمل فنى عن مومياوات مصر الفرعونية يقضى على نظرية اللعنة

قال موقع "فان سايد" الأمريكي، إن أفلام المومياء كانت نوعًا فرعيًا شائعًا من أفلام الرعب والمغامرة لأكثر من قرن، ولكن حان الوقت لنهج جديد، حيث يقدم حدث جديد الحكاية القديمة للمومياء على أنها أكثر من مجرد جثة ملعونة أعيدت إلى الحياة ولكن كتمثيل رمزي لنضالات المجتمع المعاصر.. إقرأ المزيد

تقرير هندي: غضب بين المؤرخين وعلماء المصريات بسبب "كليوباترا نيتفليكس"

أكد موقع "ذا تايمز هوب" الهندي، أن المنصات الإلكترونية الرقمية لا تزال تُثير الجدل حول العالم، ولكن هذه المرة في الشرق الأوسط، بعدما اختارت منصة "نيتفليكس" فتاة سمراء لأداء دور كليوباترا.

وتابعت أن هذه المرة الغضب مختلف لأنه لا يتعلق بشخصية خيالية كما فعلت ديزني، ولكن شخصية تاريخية لها صور وتماثيل منتشرة، ما أثار التساؤلات عن سبب اختيار نيتفليكس لزوجة ويل سميث السمراء لتلعب دور ملكة مصر ذات الأصول اليونانية.. إقرأ المزيد