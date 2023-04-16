الحماية المدنية تكثف جهودها لاستخراج 3 عمال انهارت عليهم بيارة فى حلوان

قام رجال الانقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة بتكثيف جهودهم لاستخراج 3 عمال بسبب انهيار بيارة صرف صحى عليهم عمقها 15 متر وبعرض 2 متر، وذلك اثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان، وسط تواجد قيادات قطاع جنوب القاهرة والمحافظة بعد الاستعانة بمعدات لتسهيل عمليات البحث عن المفقودين.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالى بانهيار بيارة على عدد من العمال فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهارت الحفر عليهم، ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.