رئيس صندوق التنمية الثقافية يشهد العرض المسرحي "جوه الصندوق"

شهد الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع التنمية الثقافية، بمركز إبداع قصر الأمير طاز العرض المسرحي "جوه الصندوق"، أولى نتاج ورشة التمثيل بالقطاع لإعداد وتدريب المواهب الشابة وتنميتها تحت إشراف المخرج إسلام إمام.

تدور فكرة العرض في إطاركوميدي درامي حول المشاكل المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التى يواجهها الشباب فى حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر من خلال شخصيات مختلفة، واختتم العرض بتشجيع الجمهور على المشاركة والتعبير عن آرائهم حول المشاكل التي تم طرحها.

وفي نهاية العرض شكر أبو الحسن فريق العمل معبرا عن إعجابه بالعرض، وأكد أهمية هذه الورش وتأثيرها في تنمية المواهب الشابة وتجهيزها للمستقبل.

وقدم صندوق التنمية الثقافية برائسة الدكتور هاني أبو الحسن على مدار الأيام الماضية من شهر رمضان الكريم، مئات الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في المواقع التابعة له، بشارع المعز، احتفاءا بشهر رمضان، وكانت أخر هذه الإحتفالات بحضور خوسيه سانشيت كريسبو المستشار الصحفي والإعلامي لسفارة إسبانيا بالقاهرة و القنصل الأسباني ألڤارو تراڤيسيدو، اللذان استمتعا بعرض فرقة التنورة التراثية بقبة الغورى ، وذلك ضمن النشاط الفنى والثقافى الذى يقيمه القطاع بمراكز الإبداع التابعة له، حيث قدَّمت الفرقة عرضًا فنيًا ممتعا يبرز التراث والثقافة المصرية.

وأبدى المستشار الاعلامى إعجابه الشديد بالعرض ، مشيدًا بإبداع الراقصين والانسجام الذي يتميز به فريق العمل، مؤكدًا على أن هذا الحدث يعكس تجارب الحضارات المختلفة وتأثيرها على الثقافتين المصرية والإسبانية، فيما عبر أعضاء الفرقة عن سعادتهم بحضور القنصل والمستشار الإعلامي الإسباني وتأكيدهم على الاستمرار في إبراز الفن المصري عالميًا.

وفي ختام العرض قام المستشار الإعلامي بالتقاط صورة تذكارية مع الفرقة ، وأعرب عن رغبته في حضور المزيد من الفعاليات الثقافية المصرية.

يذكر أن فرقة التنورة - التابعة للهيئة العامة لقصورالثقافة – تأسست عام 1988، وتقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية : “الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة” بمصاحبة منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني، وشاركت في العديد من المناسبات الوطنية، والمهرجانات الدولية.