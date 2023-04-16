الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعدى أسرة مريض على طبيب داخل مستشفى قنا العام

اسعاف
اسعاف

أصيب طبيب جراحة بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه، إثر تعدي أسرة مريض عليه بالضرب، داخل مستشفى قنا العام.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا بورود بلاغ من مستشفى قنا العام بتعدي أسرة مريض على طبيب جراحة بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قسم قنا، إلى المستشفى وتبين إصابة طبيب جراحة، بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه إثر التعدي عليه من أسرة مريض.

وكشفت التحريات أن أسرة طفل مريض أجرى الطبيب عليه الكشف وتبين أن حالته مستقرة وأبلغهم بذلك، وفي ذات التوقيت دخل مريض آخر في حادث فأسرع عليه الطبيب لعلاجه، ما أثار غضب المتهمين، لأنه ترك طفلهم وتعدوا عليه بالضرب.

وتم ضبط 3 متهمين وتحرر محضر رقم "٤٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم قنا" جار التحقيق معهم، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة إخطار ا أسرة طفل اصابة التحقيقات التوقيت

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