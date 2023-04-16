دينا لـ"الدستور": "حضرة العمدة" تكريم للمرأة ورؤية مختلفة لمناقشة قضايا اجتماعية وإنسانية

أعربت الفنانة دينا عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها عن دورها فى مسلسل "حضرة العمدة"، الذي ينافس بقوة في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت دينا، لـ"الدستور"، إنها انجذبت إلى تقديم شخصية "سهير" من الوهلة الأولى، خاصة أن المسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة تخص الفتيات والمرأة، مؤكدة أنها تدعم بقوة تلك الأعمال الدرامية التي تنور وتبرز حقوق وتمكين المرأة ومناقشة قضاياها وحقوقها القانونية، التي تحسن وتعلي من شأنها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

وأضافت: «لذلك يصعب على أي فنان يقدر ويحترم أهمية دور المرأة ودور الفن في المجتمع أن يرفض عملا يناقش قضايا تخص المرأة أو قضايا مجتمعية أمثال المطروحة في (حضرة العمدة)، منها زواج القاصرات وأضراره ونتائجه، وختان الإناث وأضراره النفسية والجسمانية، وتحديد النسل، وتمكين المرأة، إضافة إلى الهجرة غير الشرعية، وتجارة الآثار والمخدرات وغسيل الأموال وغيرها».

دينا في حضرة العمدة

المرأة عمود من الأعمدة الرئيسية والهامة فى بناء مجتمع واعٍ وهادف

وعن رؤيتها بوجه عام للأعمال الدرامية التي تبرز دور المرأة في المجتمع قالت "دينا": «هناك من يرى المرأة نصف المجتمع، وجزء كبير منه، لكن أنا أرى وأؤكد أن المرأة كل المجتمع، هي الأم والأخت والزوجة والابنة والعاملة وربة المنزل والارستقراطية والفلاحة والصعيدية والوزيرة».

وأضافت: "المرأة عمود من الأعمدة الرئيسية والمهمة في بناء مجتمع واعٍ وهادف، «الستات شقيانة» طول عمرها، واستراتيجية تمكين المرأة تحديدًا أوصى بها رئيس الجمهورية، الذي يعي ويقدر حقوق المرأة جيدًا، وجاءت واضحة فى عدة محاور، وهى: تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين السياسي، والتمكين الاجتماعي، فضلاً عن الحماية والعمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصول المرأة على كامل حقوقها القانونية".

حضرة العمدة.. تصحيح لمسار المجتمعات الريفية

وتابعت «دينا»: أرى أن «حضرة العمدة» عمل متكامل الأركان، يقدم للجمهور مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية والإنسانية مستوحاة من الواقع، فى دعم واضح للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن العمل يقدم رؤية مختلفة للمرأة المكافحة التى تسعى لتحقيق طموحها وأهدافها والتصدى لأفكار مغلوطة كثيرة وتصحيح مسار المجتمعات الريفية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك فى أحداث مسلسل «حضرة العمدة» مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.