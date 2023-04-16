كواليس حضور هارى حفل تتويج الملك تشارلز.. مكالمة عائلية وراء قرار الموافقة

كشفت مصادر ملكية مطلعة عن أن هناك مكالمة هاتفية دافئة جرت بين الأمير هاري والملك تشارلز الثالث بشأن حفل التتويج، وقد كانت تلك المكالمة "من القلب إلى القلب".

وبعد مرور عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأمير هاري ورجال البلاط الملكي في قصر باكنجهام، تم التوصل إلى اتفاق بشأن حضور الأمير للحفل والترتيبات الأمنية المتعلقة به.

وقد وافق الأمير هاري على الحضور بسهولة بعد محادثة شخصية مع والده الملك، حيث يرغب في إظهار الدعم له في هذه المناسبة.

ومن المقرر أن يحضر الأمير هاري التتويج بمفرده، في حين ستبقى زوجته ميجان في كاليفورنيا مع أطفالهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

ومن المتوقع أن يحضر التتويج الذي سيقام بعد ثلاثة أسابيع فقط ويحضره 2000 شخص في وستمنستر أبي، الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا.

ووفقاً للمصادر الملكية، فإن الملك تشارلز سعيد بقرار نجله ويتفهم سبب بقاء ميجان في المنزل مع الأطفال في ذلك اليوم بمناسبة عيد ميلاد آرتشي الرابع.

ويبدو أن هناك جاهزية ورغبة في إصلاح العلاقة على الجانبين، على الرغم من عدم وضوح مدى تأثير ذلك على العلاقة بين الأمير ويليام الشقيق الأكبر للأمير هاري.