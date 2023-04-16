التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة أوضاع الدارسين بالجامعات السودانية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمًا مع وزارة الخارجية المصرية للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، في إطار الأحداث الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة حاليًا.

هذا، وسيقوم قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بتوجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للاطمئنان على سلامتهم.

وأكدت السفارة المصرية بالخرطوم استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنها على تواصل دائم مع أبنائنا الطلاب على مدار الساعة لحين انتهاء الأوضاع الراهنة.

وأهابت وزارة التعليم العالي بأبنائنا الطلاب ضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم، في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في الخرطوم كانت قد طالبت المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.