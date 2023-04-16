أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليدز يونايتد عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم جابرييل خيسوس ويجاوره جابرييل مارتنيلي وبوكايو ساكا بينما يبدأ تيرني أساسيًا بدل زينتشنكو المصاب.

وأعلن النادي قبل الإعلان عن التشكيل إصابة الأوكراني زينتشنكو واستبعاده من قائمة اللقاء بينما عاد للقائمة نيكتياه.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من تروسارد، جورجينيو ونيلسون.

تشكيل أرسنال.. خيسوس ومارتنيلي وساكا يقودون الهجوم أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: وايت، جابرييل، هولدنج

خط الوسط: ساكا، تشاكا، بارتي، تيرني

خط الهجوم: أوديجارد، خيسوس، مارتنيلي

📝 Here’s how we line up to face West Ham…



💪 Tierney starts at the back

🤙 Gabriel Jesus leads the line

📞 Nketiah returns to the squad pic.twitter.com/05b9FRa9h6 — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 70 نقطة بينما يقع ليدز يونايتد في المركز الـ 16 بـ 29 نقطة.

وكان أرسنال تعادل الجولة الماضية مع ليفربول بهدفين لهدفين ليفقط نقطتين في صراع صدارة ترتيب البريميرليج مع السيتي قبل نهاية الدوري بـ 8 جولات.