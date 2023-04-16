الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال.. خيسوس ومارتنيلي وساكا يقودون الهجوم أمام ليدز يونايتد

خيسوس
خيسوس

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليدز يونايتد عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم جابرييل خيسوس ويجاوره جابرييل مارتنيلي وبوكايو ساكا بينما يبدأ تيرني أساسيًا بدل زينتشنكو المصاب.

وأعلن النادي قبل الإعلان عن التشكيل إصابة الأوكراني زينتشنكو واستبعاده من قائمة اللقاء بينما عاد للقائمة نيكتياه.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من تروسارد، جورجينيو ونيلسون.

تشكيل أرسنال.. خيسوس ومارتنيلي وساكا يقودون الهجوم أمام ليدز يونايتد

 

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: وايت، جابرييل، هولدنج

خط الوسط: ساكا، تشاكا، بارتي، تيرني

خط الهجوم: أوديجارد، خيسوس، مارتنيلي

 

 

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 70 نقطة بينما يقع ليدز يونايتد في المركز الـ 16 بـ 29 نقطة.

وكان أرسنال تعادل الجولة الماضية مع ليفربول بهدفين لهدفين ليفقط نقطتين في صراع صدارة ترتيب البريميرليج مع السيتي قبل نهاية الدوري بـ 8 جولات.

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