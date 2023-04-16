المؤبد لسائق في حيازة مخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وعقاب آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ؛ لاتهامهم بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب ، يفيد بضبط المتهمين لتعاطيهم مخدر الحشيش.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه علي اثر تلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا في القضية رقم 1707 لسنة 2022 جنايات قسم برج العرب ، انتقلت قوة أمنية من القسم ،الي تواجد المتهم الأول " ش.ع.ع" سائق ميكروباص.

بتفتيشه عثر بحوزته على 2 قطعة حشيش وبمواجهة أقر باجرازة المواد المخدرة للاتجار وأن المتهمين كل من " ك.ح.ف" عامل و " م.ر" سائق و " ع.ا" عامل ،الي تعاطيهم جميعهم مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.