الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لسائق في حيازة مخدرات بالإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وعقاب آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ؛ لاتهامهم بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب ، يفيد بضبط المتهمين لتعاطيهم مخدر الحشيش.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه علي اثر تلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا في القضية رقم 1707 لسنة 2022 جنايات قسم برج العرب ، انتقلت قوة أمنية من القسم ،الي تواجد المتهم الأول " ش.ع.ع" سائق ميكروباص.

بتفتيشه عثر بحوزته على 2 قطعة حشيش وبمواجهة أقر باجرازة المواد المخدرة للاتجار وأن المتهمين كل من " ك.ح.ف" عامل و " م.ر" سائق و " ع.ا" عامل ،الي تعاطيهم جميعهم مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الإسكندرية مخدرات المؤبد سائق

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