الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، عن إتمام نقل حصة 4% إضافية من أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لترتفع بذلك الحصة التي يسيطر عليها الصندوق في المجموعة النفطية إلى 8 بالمئة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الحصة التي تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات ستذهب إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، بعد أكثر من عام على نقل 4 بالمئة أخرى مباشرة للصندوق.

وأكّد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد في البلاد، أن الدولة "تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل، بنسبة 90,18% من إجمالي أسهم الشركة".

وتابع أن عملية نقل الملكية "تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني".

وفي فبراير العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 4% من أسهم شركة أرامكو قدّرت قيمتها في ذاك الوقت بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.

وقد أُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ارامكو النفط السعودية رؤية المملكة 2030

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