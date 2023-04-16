بريطانيا تدين العنف فى السودان وتطالب بوقف فورى للاشتباكات

أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الشديدة للعنف الجاري بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وفي مدن متعددة أخرى في أنحاء السودان، مشددة على أن هذا العنف يجب أن يتوقف فورًا.

كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن أسفها لسقوط أرواح بريئة بسبب هذا العنف، داعية قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف جميع العمليات القتالية ضد بعضهم البعض، مضيفة: "الآن هو الوقت لأن تعمل القيادة السودانية لأجل خفض التصعيد وتفادي وقوع مزيد من سفك الدماء".

ودعت المملكة المتحدة القيادة السودانية للعودة إلى الحوار، مشيرة إلى أنه بعد شهور من المناقشات السياسية المثمرة، والتقدم الفعلي الحاصل تجاه العودة إلى العملية الانتقالية بقيادة مدنية، فإن العمل العسكري ليس هو الحل، كما أن إحلال سلام طويل الأمد ممكن، لكن فقط من خلال نقاش صريح وصادق وبراغماتي.

وأعربت بريطانيا عن تضامنها مع الشعب السوداني في مطالباته بأن ينعم بمستقبل سلمي وديمقراطي، ويجب ألا يدفع مدنيون أبرياء أرواحهم ثمنًا لمستقبلهم بسبب هذا العنف.

وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات العسكرية، كما أعرب عن أسفه لمقتل وإصابة أشخاص بمن فيهم مدنيون.