الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تماثيل ومقابر فرعونية.. خبير أثرى يوضح إنجازات البعثة الأثرية بمنطقة سقارة

منطقة سقارة
منطقة سقارة

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن منطقة سقارة تعتبر جبانة مدينة منف، ومنف هي أول عاصمة لمصر، مشيرا إلى أنه رغم تغير عاصمة مصر أكثر من 22 مرة، إلا أن منطقة سقارة لها أهمية كبيرة نظرًا لموقعها وحرص جميع الملوك على أن يكون لهم مقصورة أو مكان للدفن في هذه المنطقة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعثة المصرية الموجودة في منطقة سقارة جميع أفرادها مصريون، معقبًا: “بعثة مصرية خالصة”، وذلك بعد سيطرة الأجانب على علم المصريات فترة طويلة.

الاكتشاف الأبرز في عام 2019 عن الحيونات المقدسة

وأكد الخبير الأثري، أن البعثة المصرية أطلقت نتائج غاية في الأهمية منذ عام 2018، على رأسها اكتشاف مقبرة لكاهن من الأسرة الخامسة، ولم تكتفِ بذلك، حيث اكتشفت أيضًا 7 مقابر أخرى، بعضها في الدولة القديمة وبعضها في الدولة الحديثة.

وذكر أن الاكتشاف الأبرز حدث في عام 2019 عندما تم اكتشاف الحيوانات المقدسة، أما في 2020، فتم اكتشاف 100 تابوت مغلق من العصر المتأخر، الذي يُعد من أهم 10 كشوفات على مستوى العالم.

 

2019 اكتشاف مقبرة البعثة الاثرية الأسرة الخامسة الدولة القديمة الخبير الأثري

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