الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: سلاح الجو يشن 11 غارة على تجمعات لجنود روس و3 ضربات أخرى على أنظمة صواريخ

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة على تجمعات لجنود روس ومعداتهم العسكرية و3 ضربات أخرى على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة- في بيانٍ صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- أن الوحدات الصاروخية والمدفعية ضربت ثلاث مجموعات من القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية للروس ومنطقة تمركز مدفعية ومحطة رادار ومحطتي حرب إلكترونية ونظام صواريخ مضاد للطائرات ومستودع ذخيرة.

وأضاف البيان: "أن الروس يواصلون تركيز جهودهم على شن عمليات هجومية في اتجاه أقاليم ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث صد الجنود الأوكرانيون أكثر من 60 هجومًا للروس خلال اليوم الماضي، كما شن الروس 28 غارة جوية وست ضربات صاروخية و38 هجومًا من طراز MLRS على مواقع للقوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية للبلدات المأهولة".

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني، يوري مالاشكو، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت ليلة أمس هجومًا واسعًا على الإقليم واستهدفت كنيسة في بلدة كوميشوفاخا.

وقال مالاشكو- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية: "لا شيء مقدس حتى ليلة قيامة المسيح. شن الروس هجومًا كبيرًا. وفي كوميشوفاخا تضررت كنيسة محلية لم تقم فيها صلاة لحسن الحظ. كما دمرت المباني المجاورة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس قصفوا منتزهًا في المركز الإقليمي. ويجرى حاليًا تحديد عواقب الأضرار الناجمة عن القصف، حيث بدأ المتخصصون على الفور عملهم.

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