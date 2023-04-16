الصحة: تسجيل 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من عام 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 52 مليونًا و800 ألف زيارة من المواطنين لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لجميع الفئات العمرية، من خلال أكثر من 5000 منشأة رعاية صحية أولية، والتي تقدم خدمات المستوى الأولي من الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، أن خدمات المستوى الأولي للرعاية الصحية تستهدف كل الفئات والأعمار، وتقدم خدمات (متابعة تطور ونمو الطفل، التطعيمات، الكشف عن مرض نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونيوريا لحديثي الولادة، التثقيف الصحي، صرف الألبان العلاجية والألبان شبيهة لبن الأم للحالات المستحقة والمغذيات الدقيقة).

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمرأة تشمل خدمات (متابعة الحمل، التطعيم ضد التيتانوس الوليدي، الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، اكتشاف حالات الحمل الخطر وإحالتها، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، التثقيف الصحي).

وأضاف الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل أيضًا (الكشف المبكر وعلاج ومتابعة حالات الأمراض غير السارية، فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين، برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، خدمات الطوارئ، خدمات الأشعة، التحاليل المعملية، خدمات الأسنان)، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».

ولفت الدكتور محمد عبدالله، إلى أن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة تتم إحالتها إلى المستشفيات طبقًا لبروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية.