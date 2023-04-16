«الإصلاحى الحر»: أمناء التنظيم والإعلام انتهوا من الاجتماعات التحضيرية للمشاركة فى الحوار الوطنى

قال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، ورئيس حزب الجيل، إن أمناء التنظيم والإعلام والشئون الاقتصادية فى الأحزاب المكونة للتيار الإصلاحي، هم الذين حضروا الاجتماعات التحضيرية السابقة الخاصة بتجهيز أجندة التيار للمشاركة بها على مائدة الحوار الوطني، بجانب رؤساء الأحزاب الأربعة للتيار.

ولفت "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن التيار بأحزابه على أتم الاستعداد للمشاركة، والبدء في تنظيم ورش عمل مهمتها تجميع كافة الآراء النهائية من قبل قيادات التيار، وصياغتها صياغة جيدة يمكن الاستعانة بما جاء بها من مقترحات وأفكار في تقديم حلول لملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطني.

- انطلاق الحوار الوطني يهدف لبحث تحديات وتداعيات الفترة الراهنة

وأشار إلى أن انطلاق الحوار الوطني خطوة هامة في الوقت الحالي، لبحث تحديات وتداعيات الفترة الراهنة التي تعتبر مرحلة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وكان قد اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصري.

وأوضح رشوان أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، مؤكدًا أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيًا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلًا لتوافق القوى المشاركة فيه.

وقال إن مجلس أمناء الحوار الوطني يحرص على تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.