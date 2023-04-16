الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: نعول على المجتمع الدولى للعب دور هام فى الأزمة السودانية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال شوقي عبدالعظيم، باحث سياسي، إن المجتمع الدولي الآن يُعول عليه بشدة أن يلعب دورًا مهما في الأزمة السودانية.

وتابع "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أنه مع مرور الوقت تصبح الضرورة ملحة بالتدخلات العاجلة من المجتمع الدولي المؤثر، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية، مؤكدًا أن على الجيوش أن تتدخل لأن هذه الحرب لم تحسم بسهولة وستكون حربًا مكلفة للغاية للجنوب والشعب السوداني؟.

-التدخل مهم في هذه اللحظات لحفظ وحقن الدماء السودانية 

ونوه بأن "الحرب ستتسبب في خسائر كبيرة لذلك يعتبر التدخل هامًا في هذه اللحظات لحفظ وحقن الدماء السودانية وهدوء واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن ما يسير على الأرض أن كل طرف يريد أن يكسب سيطرته بشكل أكبر من الآخر ليكون سجالًا في الحرب على الأرض".

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

الأزمة السودانية السودان الخرطوم

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