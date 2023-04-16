الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة والده إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه، بينما أصيب والده بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل على طريق الحلاوجة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وتم التحفظ على جثة الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوالمطامير العام، ونقل والده إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل بطريق الحلاوجة، بنطاق دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واستخراج تصاريح الدفن.

بالانتقال إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة طفل يدعى أحمد أبو بكر خميس عبد الحميد، 8 سنوات، مقيم  قرية زاوية صقر مركز أبو المطامير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب أبوبكر خميس عبد الحميد، والد الطفل وجرى تحويله إلى مستشفي حوش عيس لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية 8 سنوات الإجراءات القانونية استخراج تصاريح ادي النطرون ادث تصادم سيارة أحمد خلف

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