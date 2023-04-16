الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يهزم الأهلى فى أولى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة

الزمالك يهزم الأهلى
الزمالك يهزم الأهلى فى أول جولات بلاى أوف نهائى للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار أول جولات بلاى أوف نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023، في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين، حيث أقيمت المباراة الأولى، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الإثنين الموافق 17 أبريل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 أبريل الجارى على مدار يومين.

وتقام مباراتي الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى تمام الثامنة مساء، بينما تقام مباراتي بتروجت مع طلائع الجيش فى تمام السادسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره سموحة بنتيجة 3/2، فى إطار أول جولات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022، 2023.

فيما تنطلق بعد قليل أولى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، بين الأهلى والزمالك، للمنافسة على اللقب على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

مباراتي الأهلى والزمالك والزمالك الاهلي والزمالك لرجال الكرة الطائرة مباريات بلاى أوف كأس مصر

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